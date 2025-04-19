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Примера. Лас-Пальмас – Атлетико 1:0. Подопечные Симеоне выбывают из борьбы за чемпионство
Мадридцы на последних секундах уступили на Канарах
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетико" приехало на Канарские острова в статусе фаворита и с надеждой еще побороться за чемпионский титул. Хозяева тоже рассчитывали на очки, ведь они борются за выживание.
В первом тайме команды обменялись несколькими голевыми моментами. У хозяев наилучшие шансы отличиться у Алекс Суарес и Эссуго. Подопечные Симеона ответили моментами Альвареса и Серлота. Особенно эффектный сейв совершил Горкаш после удара аргентинца.
Второй тайм прошел почти без моментов, но в конце встречи Хавьер Муньос сумел пробить Облака.
"Атлетико" после этого поражения отстает от "Барселоны" на 10 очков. Учитывая форму каталонцев, подопечные Симеоне выбывают из борьбы за чемпионство. "Лас-Пальмас" благодаря победе покинул зону вылета и поднялся на 17-ю позицию в Примере.
32-й тур Примеры.
Лас-Пальмас – Атлетико 1:0
Гол: Муньос, 90+3
Лас-Пальмас: Горкаш – Вити, Суарес, Маккена, Мармоль – Муньос, Эссуго (Рамирес, 79), Байчетич, Молейро (Кампанья, 83) – Макберни (Марвин, 67), Силва (Мата, 83).
Атлетико: Облак – Галан (Аспиликуэта, 65), Ле Норман, Хименес, Льоренте – Галлагер (Рикельме, 59), Коке (Де Пауль, 59), Барриос, Симеоне – Серлот (Корреа, 75), Альварес (Гризманн, 65).
Предупреждения: Муньос, 71, Эссуго, 77, Мата, 90+4 – Галан, 54.
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