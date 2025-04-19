Примера. Лас-Пальмас – Атлетико 1:0. Подопечные Симеоне выбывают из борьбы за чемпионство

"Атлетико" приехало на Канарские острова в статусе фаворита и с надеждой еще побороться за чемпионский титул. Хозяева тоже рассчитывали на очки, ведь они борются за выживание.

В первом тайме команды обменялись несколькими голевыми моментами. У хозяев наилучшие шансы отличиться у Алекс Суарес и Эссуго. Подопечные Симеона ответили моментами Альвареса и Серлота. Особенно эффектный сейв совершил Горкаш после удара аргентинца.

Второй тайм прошел почти без моментов, но в конце встречи Хавьер Муньос сумел пробить Облака.

"Атлетико" после этого поражения отстает от "Барселоны" на 10 очков. Учитывая форму каталонцев, подопечные Симеоне выбывают из борьбы за чемпионство. "Лас-Пальмас" благодаря победе покинул зону вылета и поднялся на 17-ю позицию в Примере.

32-й тур Примеры.

Лас-Пальмас – Атлетико 1:0

Гол: Муньос, 90+3

Лас-Пальмас: Горкаш – Вити, Суарес, Маккена, Мармоль – Муньос, Эссуго (Рамирес, 79), Байчетич, Молейро (Кампанья, 83) – Макберни (Марвин, 67), Силва (Мата, 83).

Атлетико: Облак – Галан (Аспиликуэта, 65), Ле Норман, Хименес, Льоренте – Галлагер (Рикельме, 59), Коке (Де Пауль, 59), Барриос, Симеоне – Серлот (Корреа, 75), Альварес (Гризманн, 65).

Предупреждения: Муньос, 71, Эссуго, 77, Мата, 90+4 – Галан, 54.