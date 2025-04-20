Рафинья вытащил каталонцев со счета 1:3. Барселона – Сельта 4:3. Обзор матча

"Блаугранас" вышли вперед в начале первого тайма, но уже через 3 минуты минимальное преимущество было аннулировано. После перерыва галисийцы шокировали фаворита, отличившись еще дважды. После этого за дело взялся Рафинья – его дубль и ассист принесли победу хозяевам.

Подопечные Флика возглавляют таблицу (73 очка), а 22 апреля будут принимать "Мальорку". Коллектив из Виго – восьмой (43 балла). В среду команда будет играть дома против "Вильярреала".

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Смотрите обзор матча 32 тура Ла Лиги

Барселона. Эстадио Олимпико

Барселона – Сельта 4:3

Голы: Торрес, 12, Ольмо, 64, Рафинья, 68, 90+8 (п) – Иглесиас, 15, 52, 62