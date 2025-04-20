Главный тренер Атлетико высказался о потере баллов

Вчера "Атлетико Мадрид" проиграл матч 32 тура Ла Лиги против "Лас-Пальмаса" со счетом 0:1.

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне высказался о поражении.

"Первый тайм был достаточно неплохим, но вратарь не позволил нам выйти вперед. Мы контролировали контратаки и свободные зоны. Во втором тайме игра началась вяло, мы не смогли реализовать то, на что рассчитывали.

Пропущенный гол стал олицетворением нашей игры во втором тайме. Мы просто играли плохо. У нас был план на игру, и я делал замены, чтобы найти подходы к воротам, но не получилось. На заключительном отрезке сезона у нас было больше трудностей, чем в начале".