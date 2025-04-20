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Главный тренер Атлетико высказался о потере баллов

Испания

Вне борьбы за Ла Лигу

Главный тренер Атлетико высказался о потере баллов

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Атлетико Мадрид" проиграл матч 32 тура Ла Лиги против "Лас-Пальмаса" со счетом 0:1.

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Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне высказался о поражении.

"Первый тайм был достаточно неплохим, но вратарь не позволил нам выйти вперед. Мы контролировали контратаки и свободные зоны. Во втором тайме игра началась вяло, мы не смогли реализовать то, на что рассчитывали.

Пропущенный гол стал олицетворением нашей игры во втором тайме. Мы просто играли плохо. У нас был план на игру, и я делал замены, чтобы найти подходы к воротам, но не получилось. На заключительном отрезке сезона у нас было больше трудностей, чем в начале".

После этого поражения "Атлетико Мадрид" отстает от лидирующей "Барселоны" на 10 баллов. Они занимают третье место в турнирной таблице.

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Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне
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Опубликовал: Валентина Чорноштан
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