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Главный тренер Атлетико высказался о потере баллов
Вне борьбы за Ла Лигу
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Атлетико Мадрид" проиграл матч 32 тура Ла Лиги против "Лас-Пальмаса" со счетом 0:1.
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне высказался о поражении.
"Первый тайм был достаточно неплохим, но вратарь не позволил нам выйти вперед. Мы контролировали контратаки и свободные зоны. Во втором тайме игра началась вяло, мы не смогли реализовать то, на что рассчитывали.
Пропущенный гол стал олицетворением нашей игры во втором тайме. Мы просто играли плохо. У нас был план на игру, и я делал замены, чтобы найти подходы к воротам, но не получилось. На заключительном отрезке сезона у нас было больше трудностей, чем в начале".
После этого поражения "Атлетико Мадрид" отстает от лидирующей "Барселоны" на 10 баллов. Они занимают третье место в турнирной таблице.
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