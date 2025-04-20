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Лидер атаки Барселоны может пропустить финал Кубка Испании

Испания

Он получил повреждение бедра

Лидер атаки Барселоны может пропустить финал Кубка Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера прошел матч в рамках 32-го тура чемпионата Испании "Барселона" – "Сельта", игра закончилась победой хозяев 4:3. Однако во время игры лидер атаки Роберт Левандовский получил повреждение задней поверхности бедра.

По информации издания, скорее всего, у поляка может быть разрыв мышцы задней поверхности бедра. Если это подтвердится, он пропустит около 3-4 недель.

Из-за травмы форвард может пропустить финал Кубка Испании и полуфинальные игры Лиги чемпионов.

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Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
20.04.2025 в 10:42
Тому що не можна людину за 30 так ганяти... Ну і СУ... всіляко допомогають СУперники постійно штурхають... б'ють, а СУдді пе...с його знає чому затуляють на це нахабство - порушення Правил очі!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
20.04.2025 в 10:42
Тому що не можна людину за 30 так ганяти... Ну і СУ... всіляко допомогають СУперники постійно штурхають... б'ють, а СУдді пе...с його знає чому затуляють на це нахабство - порушення Правил очі!
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