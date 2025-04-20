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Лидер атаки Барселоны может пропустить финал Кубка Испании
Он получил повреждение бедра
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера прошел матч в рамках 32-го тура чемпионата Испании "Барселона" – "Сельта", игра закончилась победой хозяев 4:3. Однако во время игры лидер атаки Роберт Левандовский получил повреждение задней поверхности бедра.
По информации издания, скорее всего, у поляка может быть разрыв мышцы задней поверхности бедра. Если это подтвердится, он пропустит около 3-4 недель.
Из-за травмы форвард может пропустить финал Кубка Испании и полуфинальные игры Лиги чемпионов.
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Источник:as
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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Spokoyno (Київ)
20.04.2025 в 10:42
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