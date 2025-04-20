Лидер атаки Барселоны может пропустить финал Кубка Испании

Вчера прошел матч в рамках 32-го тура чемпионата Испании "Барселона" – "Сельта", игра закончилась победой хозяев 4:3. Однако во время игры лидер атаки Роберт Левандовский получил повреждение задней поверхности бедра.

По информации издания, скорее всего, у поляка может быть разрыв мышцы задней поверхности бедра. Если это подтвердится, он пропустит около 3-4 недель.

Из-за травмы форвард может пропустить финал Кубка Испании и полуфинальные игры Лиги чемпионов.