Главный тренер Барселоны прокомментировал камбэк команды

Вчера "Барселона" победила в очень сложном матче "Сельта" со счетом 4:3. Забивали за "Барсу" дважды Рафинья, Дани Ольмо и Ферран Торрес.

Главный тренер "Барселоны" Ханс Флик прокомментировал взятие трех баллов:

"Мы играли против отличной команды. Не удивительно, что у нас было столько трудностей. Это отличная команда, и у нее отличный тренер. Я очень доволен тем, как мы отреагировали на счет 1:3. Команда никогда не кажется, таков наш менталитет. Второй пропущенный нами гол был ошибкой. Я до сих пор под впечатлением от реакции команды".

Также тренер каталонской команды выделил автора дубля:

"Рафинья очень важно. У него всегда позитивное настроение, которое он умудряется передавать остальным своим партнерам по команде".