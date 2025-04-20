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Главный тренер Барселоны прокомментировал камбэк команды
Набрали 73 балла в Ла Лиге
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Вчера "Барселона" победила в очень сложном матче "Сельта" со счетом 4:3. Забивали за "Барсу" дважды Рафинья, Дани Ольмо и Ферран Торрес.
Главный тренер "Барселоны" Ханс Флик прокомментировал взятие трех баллов:
"Мы играли против отличной команды. Не удивительно, что у нас было столько трудностей. Это отличная команда, и у нее отличный тренер. Я очень доволен тем, как мы отреагировали на счет 1:3. Команда никогда не кажется, таков наш менталитет. Второй пропущенный нами гол был ошибкой. Я до сих пор под впечатлением от реакции команды".
Также тренер каталонской команды выделил автора дубля:
"Рафинья очень важно. У него всегда позитивное настроение, которое он умудряется передавать остальным своим партнерам по команде".
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