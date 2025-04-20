  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Главный тренер Барселоны прокомментировал камбэк команды
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главный тренер Барселоны прокомментировал камбэк команды

Испания

Набрали 73 балла в Ла Лиге

Главный тренер Барселоны прокомментировал камбэк команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера "Барселона" победила в очень сложном матче "Сельта" со счетом 4:3. Забивали за "Барсу" дважды Рафинья, Дани Ольмо и Ферран Торрес.

Главный тренер "Барселоны" Ханс Флик прокомментировал взятие трех баллов:

"Мы играли против отличной команды. Не удивительно, что у нас было столько трудностей. Это отличная команда, и у нее отличный тренер. Я очень доволен тем, как мы отреагировали на счет 1:3. Команда никогда не кажется, таков наш менталитет. Второй пропущенный нами гол был ошибкой. Я до сих пор под впечатлением от реакции команды".

Также тренер каталонской команды выделил автора дубля:

"Рафинья очень важно. У него всегда позитивное настроение, которое он умудряется передавать остальным своим партнерам по команде".

Читайте такжеФиаско Шахтера, триумф Карпат в дерби, спасительный гол Сидорчука, победа Ярмолюка и поражение Миколенко. Главные новости за 19 апреля
По теме
yellow-arrow
Атлетик Бильбао отправится в Мадрид без ключевого вингера
yellow-arrow
Реал – Атлетик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
yellow-arrow
Без Шевченко не обошлось. Названы игроки, которые сделали хет-трик на стадионе Барсы
Рафинья Барселона Сельта (Виго) Ханси Флик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости