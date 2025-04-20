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Красная дорожка Барселоне и Реалу. Лас-Пальмас – Атлетико 1:0. Видео гола и обзор матча

Испания

"Матрацники" на Канарах похоронили надежды на чемпионство

Красная дорожка Барселоне и Реалу. Лас-Пальмас – Атлетико 1:0. Видео гола и обзор матча

Фото: Getty Images

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"Атлетико" так и не смог выбраться из турбулентности, в которую попал в марте. Подопечные Симеоне до последнего надеялись вернуться на победный путь и навязать “Реалу” и “Барселоне”борьбу за чемпионство, но снова ее, скорее всего, проиграли. При равной игре в Гран-Канарии хозяева забили решающий гол на 90+3 минуте. Теперь отрыв от первой "Барселоны" составляет 10 очков. И это за шесть туров до финиша.

Но стоит отметить и "Лас-Пальмас". Он является командой, которая именно не просто доигрывает чемпионат, а борется за выживание. И благодаря этой победе "желтые" покинули зону вылета.

"Лас-Пальмас" – "Атлетико" 1:0

Гол: Хавьер Муньос 90+3

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