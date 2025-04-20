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Без Шевченко не обошлось. Названы игроки, которые сделали хет-трик на стадионе Барсы
Всего 4 футболиста
Getty Images / Global Images Ukraine
"Барселоне" всего четыре раза оформляли хет-трик на ее поле.
Отличились тремя голами на домашнем поле каталонской команды не только форвард Килиан Мбаппе (когда выступал за "ПСЖ") в 2021 году в рамках Лиги чемпионов.
Также игрок "Вильярреала" Диего Форлан в 2005 году и Карим Бензема в 2022 году в рамках Кубка Испании, в футболке "Реала".
Последним автором хет-трика на поле "Барсы" стал игрок "Сельты" во вчерашней игре - Борха Иглесиас. Также в 1997 году Андрей Шевченко в футболке киевского "Динамо" смог отличиться хет-триком на "Камп Ноу".
Últimos jugadores que marcaron 3 goles en campo del Barça:— Pedro Martin (@pedritonumeros) April 19, 2025
Shevchenko con el Dynamo en 1997 (Copa de Europa)
Forlán con el Villarreal en 2005 (Liga)
Mbappé con el PSG en 2021 (Copa de Europa)
Benzema con el Madrid en 2022 (Copa)
Borja Iglesias con el Celta en 2025 (Liga)
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