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Без Шевченко не обошлось. Названы игроки, которые сделали хет-трик на стадионе Барсы

Испания
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Всего 4 футболиста

Без Шевченко не обошлось. Названы игроки, которые сделали хет-трик на стадионе Барсы

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Барселоне" всего четыре раза оформляли хет-трик на ее поле.

Отличились тремя голами на домашнем поле каталонской команды не только форвард Килиан Мбаппе (когда выступал за "ПСЖ") в 2021 году в рамках Лиги чемпионов.

Также игрок "Вильярреала" Диего Форлан в 2005 году и Карим Бензема в 2022 году в рамках Кубка Испании, в футболке "Реала".

Последним автором хет-трика на поле "Барсы" стал игрок "Сельты" во вчерашней игре - Борха Иглесиас. Также в 1997 году Андрей Шевченко в футболке киевского "Динамо" смог отличиться хет-триком на "Камп Ноу".

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Источник:
pedritonumeros
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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