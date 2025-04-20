Без Шевченко не обошлось. Названы игроки, которые сделали хет-трик на стадионе Барсы

"Барселоне" всего четыре раза оформляли хет-трик на ее поле.

Отличились тремя голами на домашнем поле каталонской команды не только форвард Килиан Мбаппе (когда выступал за "ПСЖ") в 2021 году в рамках Лиги чемпионов.

Также игрок "Вильярреала" Диего Форлан в 2005 году и Карим Бензема в 2022 году в рамках Кубка Испании, в футболке "Реала".

Последним автором хет-трика на поле "Барсы" стал игрок "Сельты" во вчерашней игре - Борха Иглесиас. Также в 1997 году Андрей Шевченко в футболке киевского "Динамо" смог отличиться хет-триком на "Камп Ноу".