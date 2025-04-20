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Атлетик Бильбао отправится в Мадрид без ключевого вингера
Нико Уильямс не попал в заявку
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Атлетик Бильбао" Нико Уильямс не попал в заявку на игру с "Реал Мадридом", которая пройдет сегодня в 22:00.
Причиной отсутствия испанского вингера стал дискомфорт. Сайт "Атлетика" отмечает, что у него боль в паху.
Добавим, что в чемпионате Испании он сыграл в 27 матчах, отличившихся 5 голами и 5 голевыми передачами.
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Источник:аthletic
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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