Атлетик Бильбао отправится в Мадрид без ключевого вингера

Вингер "Атлетик Бильбао" Нико Уильямс не попал в заявку на игру с "Реал Мадридом", которая пройдет сегодня в 22:00.

Причиной отсутствия испанского вингера стал дискомфорт. Сайт "Атлетика" отмечает, что у него боль в паху.

Добавим, что в чемпионате Испании он сыграл в 27 матчах, отличившихся 5 голами и 5 голевыми передачами.