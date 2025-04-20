Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал может уволить Анчелотти после матча Ла Лиги. Испанские СМИ рассказали детали
Вот это неожиданность
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" может уволить Анчелотти после матча Ла Лиги.
Relevo сообщает, вылет испанского клуба из Лиги Чемпионов, как на домашнем поле, так и в матче против английской команды, стал поворотным моментом для команды, игроков, тренерского состава, а также болельщиков.
Особенно это касается главного тренера Карло Анчелотти. Источник сообщает, что матч против "Атлетика Бильбао" в это воскресенье станет решающим и определяющим.
"В Мадриде никто не осмеливается исключать, что в случае катастрофы с "Атлетиком" клуб примет радикальные решения, которые поставят под угрозу будущее Карлетто, который идет на риск... и знает об этом", - написал источник.
Матч с "Атлетиком" станет испытанием для Анчелотти и его игроков перед сложным графиком. Им нужно сыграть против "Хетафе" и финале Кубка Испании с "Барселоной", который может стать переломным для "сливочных".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что сейчас "Реал" в Ла Лиге занимает второе место, отставая от "Барселоны" на 7 баллов, но с матчем в запасе.
"Реал" сыграет с "Атлетиком" 20 апреля в 22:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- За последние 20 лет только 4 футболиста оформляли 4 результативных действия в матче с Шахтером
- Фиаско Шахтера, триумф Карпат в дерби, спасительный гол Сидорчука, победа Ярмолюка и поражение Миколенко. Главные новости за 19 апреля
- Готов покорять Европу. Почему Александру Зубкову пора уезжать из Турции
- Английский гранд готовит 20 млн евро за Лунина, - СМИ
- Не только футбол: в какую игру Миколенко играет лучше всех в Эвертоне
- Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО
Комментарии 1