Реал может уволить Анчелотти после матча Ла Лиги. Испанские СМИ рассказали детали

"Реал" может уволить Анчелотти после матча Ла Лиги.

Relevo сообщает, вылет испанского клуба из Лиги Чемпионов, как на домашнем поле, так и в матче против английской команды, стал поворотным моментом для команды, игроков, тренерского состава, а также болельщиков.

Особенно это касается главного тренера Карло Анчелотти. Источник сообщает, что матч против "Атлетика Бильбао" в это воскресенье станет решающим и определяющим.

"В Мадриде никто не осмеливается исключать, что в случае катастрофы с "Атлетиком" клуб примет радикальные решения, которые поставят под угрозу будущее Карлетто, который идет на риск... и знает об этом", - написал источник.

Матч с "Атлетиком" станет испытанием для Анчелотти и его игроков перед сложным графиком. Им нужно сыграть против "Хетафе" и финале Кубка Испании с "Барселоной", который может стать переломным для "сливочных".

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Напомним, что сейчас "Реал" в Ла Лиге занимает второе место, отставая от "Барселоны" на 7 баллов, но с матчем в запасе.

"Реал" сыграет с "Атлетиком" 20 апреля в 22:00 по киевскому времени.