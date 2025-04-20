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Жирона – Бетис. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Жирона – Бетис: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.04.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joaquin Corchero/Europa Press
"Жирона" в матче 32-го тура Ла Лиги примет "Бетис". Хозяева проиграли 3 матча подряд, а всего не побеждают уже 9 поединков. Как следствие, "Жирона" из борца за еврокубки превратилась в борца за выживание, опережая зону вылета всего на 4 очка. "Бетис" только в прошлом туре прервал 7-матчевую беспроигрышную серию и борется за место в Лиге чемпионов.
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Поединок тридцать второго тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Жирона" – "Бетис" состоится в понедельник, 21 апреля 2025 года, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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