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Деку подтвердил новый годовой контракт с польским голкипером Барселоны
Продолжит играть за сине-гранатовых
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Барселоны" Деку подтвердил, что польский голкипер каталонского клуба Войцех Щенсны подпишет годичный контракт.
"Мы довольны Щенсны. Он точно будет с нами в следующем сезоне", — цитирует слова Деку журналист Фабрицио Романо.
Добавим, что за этот сезон 35-летний вратарь сыграл в 24 матчах во всех официальных турнирах, в которых пропустил 24 мяча и 12 раз сохранил ворота "сухими".
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Источник:FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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