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Деку подтвердил новый годовой контракт с польским голкипером Барселоны

Испания

Продолжит играть за сине-гранатовых

Деку подтвердил новый годовой контракт с польским голкипером Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор "Барселоны" Деку подтвердил, что польский голкипер каталонского клуба Войцех Щенсны подпишет годичный контракт.

"Мы довольны Щенсны. Он точно будет с нами в следующем сезоне", — цитирует слова Деку журналист Фабрицио Романо.

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Добавим, что за этот сезон 35-летний вратарь сыграл в 24 матчах во всех официальных турнирах, в которых пропустил 24 мяча и 12 раз сохранил ворота "сухими".

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Барселона Войцех Щенсны
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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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