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Реал продлил контракт с ключевым молодым талантом
Еще на три года
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" продлил контракт с центральным защитником Раулем Асенсио. Об этом сообщает Николо Скира.
Новое соглашение рассчитано до 2029 года. Вскоре о подписании будет объявлено официально.
Текущий контракт Асенсио с “Реалом” завершался 30 июня 2026 года. По этому соглашению у него была одна из самых маленьких зарплат в команде.
В этом сезоне Рауль провел 45 матчей в составе "сливочных" во всех турнирах. На его счету два ассиста и восемь желтых карточек.
Аналитический портал Transermarkt оценивает 22-летнего игрока в 30 миллионов евро.
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