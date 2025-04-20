Реал продлил контракт с ключевым молодым талантом

Мадридский "Реал" продлил контракт с центральным защитником Раулем Асенсио. Об этом сообщает Николо Скира.

Новое соглашение рассчитано до 2029 года. Вскоре о подписании будет объявлено официально.

Текущий контракт Асенсио с “Реалом” завершался 30 июня 2026 года. По этому соглашению у него была одна из самых маленьких зарплат в команде.

В этом сезоне Рауль провел 45 матчей в составе "сливочных" во всех турнирах. На его счету два ассиста и восемь желтых карточек.

Аналитический портал Transermarkt оценивает 22-летнего игрока в 30 миллионов евро.