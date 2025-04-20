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Барселона сообщила о травме ключевого нападающего клуба. На сколько выбыл футболист?

Испания

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Барселона сообщила о травме ключевого нападающего клуба. На сколько выбыл футболист?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Барселона" сообщила о травме ключевого нападающего клуба.

Испанский клуб сообщил, что Роберт Левандовский после матча с "Сельтой" прошёл медобследование. Обнаружена травма полусухожильной мышцы левого бедра.

Клуб не назвал сроки восстановления, но сообщил, что возвращение будет определяться его прогрессом в реабилитации.

В основном, при лёгкой и средней степени травмы, футболисты выбывают на 2-3 недели.

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Польский нападающий отыграл 78 минут в матче против "Сельты" и был заменён Гави.

В этом сезоне Роберт Левандовский сыграл в 48-ми матчах "Барселоны" во всех турнирах, в которых забил 40 голов и сделал 3 голевые передачи.

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Роберт Левандовский Барселона
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Источник:
FC Barcelona
Опубликовал: Владислав Прийменко
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