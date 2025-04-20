Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Все решиться сегодня. Какой новый этап ждет Карла Анчелотти?
С клубного тренерства в сборную
Getty Images/Global Images Ukraine
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что сейчас представители национальной сборной Бразилии прибыли в Мадрид, чтобы договориться с Карло Анчелотти о заключении контракта, и чтобы он стал тренером сборной.
Отмечается, что если за эти пару дней они не смогут договориться с итальянским специалистом, то останутся еще на одну неделю в Мадриде.
Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" может уволить Анчелотти после матча Ла Лиги против "Атлетик Бильбао".
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Гвоздик в третьем раунде нокаутировал Холлоуэя. Видео
- За последние 20 лет только 4 футболиста оформляли 4 результативных действия в матче с Шахтером
- Фиаско Шахтера, триумф Карпат в дерби, спасительный гол Сидорчука, победа Ярмолюка и поражение Миколенко. Главные новости за 19 апреля
- Месси - о своем наследнике в Барселоне: Он уже один из лучших игроков мира
- Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000