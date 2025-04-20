Все решиться сегодня. Какой новый этап ждет Карла Анчелотти?

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что сейчас представители национальной сборной Бразилии прибыли в Мадрид, чтобы договориться с Карло Анчелотти о заключении контракта, и чтобы он стал тренером сборной.

Отмечается, что если за эти пару дней они не смогут договориться с итальянским специалистом, то останутся еще на одну неделю в Мадриде.

Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" может уволить Анчелотти после матча Ла Лиги против "Атлетик Бильбао".