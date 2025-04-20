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Все решиться сегодня. Какой новый этап ждет Карла Анчелотти?

Испания

С клубного тренерства в сборную

Все решиться сегодня. Какой новый этап ждет Карла Анчелотти?

Getty Images/Global Images Ukraine

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Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что сейчас представители национальной сборной Бразилии прибыли в Мадрид, чтобы договориться с Карло Анчелотти о заключении контракта, и чтобы он стал тренером сборной.

Отмечается, что если за эти пару дней они не смогут договориться с итальянским специалистом, то останутся еще на одну неделю в Мадриде.

Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" может уволить Анчелотти после матча Ла Лиги против "Атлетик Бильбао".

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Бразилия Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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