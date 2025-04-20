Примера. Голевые феерии в матчах воскресенья

В прошлом туре "Вальядолид" неожиданно дал бой мадридскому "Атлетико", поэтому зрители, собравшиеся на "Эстадио Хосе Сорилья", ожидали положительного результата от своей команды.

Старт матча был за "Осасуной", которая дважды отличилась в первом тайме и доминировала на поле. Голы на счету Будимира и Рубена Гарсии.

На старте второй половины игры "Вальядолид" усилиями Моро сократил отставание в счете, но уже через несколько минут Будимир реализовал пенальти и восстановил преимущество своей команды в 2 гола. Хозяева поля не сдались и Силла снова сократил отставание в счете, реализовав пенальти. До конца матча ни одна из команд не смогла отличиться.

Благодаря победе "Осасуна" поднялась на 10-ю позицию и имеет в своем активе 41 очко. Еврокубковая зона теперь находится на расстоянии 2-х очков. "Вальядолид" находится на последней позиции с 16-ю баллами.

32-й тур Примеры

Вальядолид - Осасуна 2:3

Голы: Моро, 49, Силла, 66 (пен.) – Будимир, 9, 60 (пен.), Рубен Гарсия, 34.

Вальядолид: Феррейра – Кандела, Айду, Санчес, Энрике (Азну, 63) – Юрич, Гриллич (Силла, 46), Чуки (Мартин, 63) – Мачис (Санчес, 46), Латаса (Маркос Андре, 87), Моро.

Осасуна: Эррера – Аресо (Пенья, 87), Бойомо, Катена, Эррандо, Бретонес – Монкайола (Ибаньес, 6, Муньос, 87), Торро, Орос – Рубен Гарсия (Гомес, 74), Будимир (Рауль Гарсия, 89)



Предупреждение: Санчес, 79.

Встреча 5-й и 9-й команд Примеры ожидалась с особым интересом, ведь это команды с амбициями, претендующими на еврокубковые места по итогам сезона.



Матч оправдал надежды болельщиков, ведь в нем были забиты 4 гола, еще 2 арбитра отменили.

В первом тайме команды обменялись голами, но острее выглядели гости. Открыл счет Пино, а сравнил его Оярсабаль с пенальти.



На старте второго тайма тот же Оярсабаль вывел гостей вперед. Во второй половине матча лучше смотрелись хозяева поля. Сравнить счет сумел Айосе Перес. "Вильярреал" забил еще дважды, но оба гола были отменены.

Результативная ничья оставила команды на тех же позициях в турнирной таблице, где они находились перед матчем.



32-й тур Примеры.

Вильярреал - Реал Сосьедад 2:2

Голы: Пино, 7, Перес, 60 - Оярсабаль, 19 (пен.), 49

Вильярреал: Жуниор – Фемения, Фойт, Кошта, Кардона (Педраса, 70) – Пино (Эйонг, 88), Парехо (Гуе, 70), Комесанья, Суарес (Пепе, 59) – Перес, Барри.

Реал Сосьедад: Ремиро - Траоре (Арамбуру, 64), Мартин, Элустондо, Муньос (Лопес, 64) - Марин, Туррьентес (Оласогости, 70), Сучич (Пачеко, 46), Гомес - Кубо (Мендес, 86), Оярса.

Предупреждения: Пино, 41, Кардона, 67, Фемения, 90+8, Гуе, 90+8 – Гомес, 77.

"Севилья" и "Алавес" обменялись забитыми голами еще в первом тайме. Отличились Пеке и Кике Гарсия. Во втором тайме "Севилья" владела преимуществом, но не сумела воплотить ее в забитые голы.

Хозяева перевали четырехматчевую проигрышную серию и с 37 очками находятся на 15-й позиции. "Алавес" борется за выживание и с 31-м баллом занимает 18-ю позицию.

32-й тур Примеры.

Севилья - Алавес 1:1

Голы: Пеке, 12 – К. Гарсия, 45+2

Севилья: Нюланд - Кармона (Санчес, 81), Баде, Мартинес, Педроса - Агуме (Соу, 60), Гудель - Лукебакио, Пеке (Буэно, 81), Эджуке (Ньигес, 46) - Ромеро (Сусо, 59).

Алавес: Сивера – Теналья, Гарсес, Диарра, Седлар – Жордан, Бланко – Висенте, Гуриди (Конечные, 69), Аленья (Мартин, 69) – К.А. Гарсия.

Предупреждения: Гудель, 10, Сусо, 90+4 – Гуриди, 42, Диарра, 86.