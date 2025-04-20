Примера. Вальядолид – Осасуна 2:3. Главный аутсайдер турнира дал бой середняку

В прошлом туре "Вальядолид" неожиданно дал бой мадридскому "Атлетико", поэтому зрители, собравшиеся на "Эстадио Хосе Сорилья", ожидали положительного результата от своей команды.

Старт матча был за "Осасуной", которая дважды отличилась в первом тайме и доминировала на поле. Голы на счету Будимира и Рубена Гарсии.

На старте второй половины игры "Вальядолид" усилиями Моро сократил отставание в счете, но уже через несколько минут Будимир реализовал пенальти и восстановил преимущество своей команды в 2 гола. Хозяева поля не сдались и Силла снова сократил отставание в счете, реализовав пенальти. До конца матча ни одна из команд не смогла отличиться.

Благодаря победе "Осасуна" поднялась на 10-ю позицию и имеет в своем активе 41 очко. Еврокубковая зона теперь находится на расстоянии 2-х очков. "Вальядолид" находится на последней позиции с 16-ю баллами.

32-й тур Примеры

Вальядолид - Осасуна 2:3

Голы: Моро, 49, Силла, 66 (пен.) – Будимир, 9, 60 (пен.), Рубен Гарсия, 34.

Вальядолид: Феррейра – Кандела, Айду, Санчес, Энрике (Азну, 63) – Юрич, Гриллич (Силла, 46), Чуки (Мартин, 63) – Мачис (Санчес, 46), Латаса (Маркос Андре, 87), Моро.

Осасуна: Эррера – Аресо (Пенья, 87), Бойомо, Катена, Эррандо, Бретонес – Монкайола (Ибаньес, 6, Муньос, 87), Торро, Орос – Рубен Гарсия (Гомес, 74), Будимир (Рауль Гарсия, 89)



Предупреждение: Санчес, 79.