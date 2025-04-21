Барселона заинтересована в трансфере звезды АПЛ

Как сообщает издание Fichajes, "Барселона" готова сделать серьезный шаг на трансферном рынке и имеет на карандаше Маркуса Рашфорда.

Нападающий, контракт которого принадлежит "Ман Юнайтед", проводит яркий сезон в Премьер-лиге. Аренда в "Астон Виллу" позволила ему стабильно демонстрировать высокий уровень игры и оставить позади период нестабильных выступлений в родном клубе.

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"Барселона", которая продолжает искать усиление для атакующей линии, видит в нем потенциальное решение для своего нападения. Сообщается, что каталонцы готовят предложение в 40 миллионов евро, чтобы подписать Рашфорда, и это предложение, которое "красные дьяволы" могут серьезно рассмотреть.

Добавим, что в этом сезоне англичанин сыграл за "Виллу" 16 матчей во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 6 ассистов.