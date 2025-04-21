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Шедевр Феде в одной из последних атак. Реал - Атлетик 1:0. Видео гола и обзор матча

Испания

Все-таки дожали гостей

Шедевр Феде в одной из последних атак. Реал - Атлетик 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Мадридский "Реал" одержал минимальную победу над "Атлетиком" в 32-м туре чемпионата Испании.

Единственный гол в поединке на 90+3 минуте красивым ударом забил Федерико Вальверде.

В чемпионской гонке "сливочные" все так же на четыре очка отстают от "Барселоны".

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32-й тур Примеры.

Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Атлетик" 1:0

Гол: Вальверде, 90+3

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