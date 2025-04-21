Испания
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Шедевр Феде в одной из последних атак. Реал - Атлетик 1:0. Видео гола и обзор матча
Все-таки дожали гостей
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" одержал минимальную победу над "Атлетиком" в 32-м туре чемпионата Испании.
Единственный гол в поединке на 90+3 минуте красивым ударом забил Федерико Вальверде.
В чемпионской гонке "сливочные" все так же на четыре очка отстают от "Барселоны".
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32-й тур Примеры.
Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" - "Атлетик" 1:0
Гол: Вальверде, 90+3
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