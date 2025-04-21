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Анчелотти: Мы не испытали привычного давления со стороны Атлетика
Хотели победить
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти посетил пресс-конференцию после матча против "Атлетика" (1:0) в рамках 32-го тура Ла Лиги.
"Вальверде был ключевым, ведь именно он забил победный гол. Команда хорошо сыграла. В первом тайме мы действовали медленнее, но во втором показали очень качественную игру во всех аспектах. Мы хотели победить и показать реакцию после вылета из Лиги чемпионов, и команда с этим справилась.
В первом тайме мы хорошо контролировали игру, потому что у нас было больше игроков в полузащите. Мы не испытали привычного давления со стороны "Атлетика". Мы не создали много моментов, потому что нам не хватало игроков между линиями, но мы прибавили во второй половине. В первом тайме мы играли агрессивно и быстро возвращали мяч, команда была более сплоченной и надежной, и мы не пропустили. Это хорошая новость, посмотрим, сможем ли мы совершенствоваться и в дальнейшем", – сказал Анчелотти.
Добавим, что за 6 туров до конца чемпионата "Реал" занимает второе место в турнирной таблице с 69 очками, отставая от "Барселоны" на 4 пункта.
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