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Анчелотти: Мы не испытали привычного давления со стороны Атлетика

Испания
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Хотели победить

Анчелотти: Мы не испытали привычного давления со стороны Атлетика

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти посетил пресс-конференцию после матча против "Атлетика" (1:0) в рамках 32-го тура Ла Лиги.

"Вальверде был ключевым, ведь именно он забил победный гол. Команда хорошо сыграла. В первом тайме мы действовали медленнее, но во втором показали очень качественную игру во всех аспектах. Мы хотели победить и показать реакцию после вылета из Лиги чемпионов, и команда с этим справилась.

В первом тайме мы хорошо контролировали игру, потому что у нас было больше игроков в полузащите. Мы не испытали привычного давления со стороны "Атлетика". Мы не создали много моментов, потому что нам не хватало игроков между линиями, но мы прибавили во второй половине. В первом тайме мы играли агрессивно и быстро возвращали мяч, команда была более сплоченной и надежной, и мы не пропустили. Это хорошая новость, посмотрим, сможем ли мы совершенствоваться и в дальнейшем", – сказал Анчелотти.

Добавим, что за 6 туров до конца чемпионата "Реал" занимает второе место в турнирной таблице с 69 очками, отставая от "Барселоны" на 4 пункта.

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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Алексей Полищук
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