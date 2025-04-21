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Дубль Оярсабаля выручает басков. Вильярреал - Реал Сосьедад 2:2. Видео голов и обзор матча
Противостояние команд из топ-10
Getty Images/Global Images Ukraine
"Вильярреал" и "Реал Сосьедад" расписали мировую ничью в поединке 32-го тура чемпионата Испании.
В обоих таймах команды забили по одному голу. У баскского коллектива двумя голами отметился Микель Оярсабаль.
32-й тур Примеры.
"Вильярреал" - "Реал Сосьедад" 2:2
Голы: Пино, 7, Перес, 60 - Оярсабаль, 19 (пен.), 49
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