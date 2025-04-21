Лидер Реала дал свой комментарий после победного гола против Атлетика

Полузащитник Феде Вальверде стал главным героем "Реала" в победе над "Атлетиком" (1:0), забив эффектный гол с лету правой ногой. После матча уругваец поделился эмоциями.

"Это что-то невероятное. Я очень счастлив и горд за старания всей команды. Также очень благодарен болельщикам, которые, несмотря на то, что произошло на днях, пришли на стадион и поддержали нас. Мы, игроки и команда, искренне благодарны за вашу поддержку и любовь, даже когда не все идет так, как нам бы хотелось.

Я не слишком думал, когда забивал. Иногда я много думаю, начинаю сомневаться, рассматривать другие варианты. В этот раз просто пробил. У меня сегодня было немало ударов, и большинство из них были неплохими", – сказал Вальверде.