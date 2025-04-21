  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Лидер Реала дал свой комментарий после победного гола против Атлетика
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лидер Реала дал свой комментарий после победного гола против Атлетика

Испания

Не думал слишком много

Лидер Реала дал свой комментарий после победного гола против Атлетика

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник Феде Вальверде стал главным героем "Реала" в победе над "Атлетиком" (1:0), забив эффектный гол с лету правой ногой. После матча уругваец поделился эмоциями.

"Это что-то невероятное. Я очень счастлив и горд за старания всей команды. Также очень благодарен болельщикам, которые, несмотря на то, что произошло на днях, пришли на стадион и поддержали нас. Мы, игроки и команда, искренне благодарны за вашу поддержку и любовь, даже когда не все идет так, как нам бы хотелось.

Я не слишком думал, когда забивал. Иногда я много думаю, начинаю сомневаться, рассматривать другие варианты. В этот раз просто пробил. У меня сегодня было немало ударов, и большинство из них были неплохими", – сказал Вальверде.

Добавим, что в этом сезоне на счету уругвайца 9 голов и 8 ассистов в 51 матче за "Реал" во всех турнирах.

Читайте такжеПримера. Реал – Атлетик 1:0. Выстраданная победа на последних секундах
По теме
yellow-arrow
Дубль Оярсабаля выручает басков. Вильярреал - Реал Сосьедад 2:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Анчелотти рассказал, сможет ли сыграть Лунин в матче против Барселоны в финале Кубка Испании
yellow-arrow
Анчелотти: Мы не испытали привычного давления со стороны Атлетика
Атлетик (Бильбао) Реал (Мадрид) Федерико Вальверде
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости