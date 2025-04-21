Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жирона – Бетис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Жирона – Бетис: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.04.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Жирона" в матче 32-го тура Ла Лиги примет "Бетис". Хозяева проиграли 3 матча подряд, а всего не побеждают уже 9 поединков. Как следствие, команда Виктора Цыганкова из борца за еврокубки превратилась в борца за выживание, опережая зону вылета всего на 4 очка. "Бетис" только в прошлом туре прервал 7-матчевую беспроигрышную серию и борется за место в Лиге чемпионов.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Поединок тридцать второго тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Жирона" – "Бетис" состоится в понедельник, 21 апреля 2025 года, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
Популярное сейчас
- Не стало бывшего тренера Буковины
- УАФ назначил арбитров на матчи 1/2 финала Кубка Украины
- Футбольный Велетень, класс Ярмоленко, дубль Цары и прорыв Невеса. Символическая сборная 25-го тура УПЛ
- Тибо Куртуа прокомментировал ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против Арсенала
- Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет