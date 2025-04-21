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Жирона – Бетис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания

Жирона – Бетис: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.04.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Жирона – Бетис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" в матче 32-го тура Ла Лиги примет "Бетис". Хозяева проиграли 3 матча подряд, а всего не побеждают уже 9 поединков. Как следствие, команда Виктора Цыганкова из борца за еврокубки превратилась в борца за выживание, опережая зону вылета всего на 4 очка. "Бетис" только в прошлом туре прервал 7-матчевую беспроигрышную серию и борется за место в Лиге чемпионов.

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Поединок тридцать второго тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Жирона" – "Бетис" состоится в понедельник, 21 апреля 2025 года, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.

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