Жирона – Бетис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Жирона" в матче 32-го тура Ла Лиги примет "Бетис". Хозяева проиграли 3 матча подряд, а всего не побеждают уже 9 поединков. Как следствие, команда Виктора Цыганкова из борца за еврокубки превратилась в борца за выживание, опережая зону вылета всего на 4 очка. "Бетис" только в прошлом туре прервал 7-матчевую беспроигрышную серию и борется за место в Лиге чемпионов.





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Поединок тридцать второго тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Жирона" – "Бетис" состоится в понедельник, 21 апреля 2025 года, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.

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