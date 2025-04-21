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Лидер мадридского Реала одержал юбилейную победу за клуб

Испания

Ровно 200

Лидер мадридского Реала одержал юбилейную победу за клуб

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Винисиус Жуниор вышел в стартовом составе "Реала" в матче против "Атлетика", который завершился победой "сливочных" (1:0). Как итог, бразилец одержал свою 200-ю победу в составе мадридского клуба.

Бразилец достиг этого результата, проведя 311 поединков и забив 105 голов. Первая его победа пришлась на 31 октября 2018 года – матч Кубка Испании против "Мелильи" (4:0). С тех пор он выиграл 14 трофеев в составе мадридского клуба.

Эти 200 побед распределились между шестью турнирами: Ла Лига (133), Лига чемпионов (40), Кубок Испании (16), Клубный чемпионат мира (4), Суперкубок Испании (5) и Суперкубок УЕФА (2). Самым успешным для него стал сезон 2021/22 – 37 побед.

Добавим, что в этом сезоне на счету бразильца 20 голов и 14 ассистов в 46 матчах за "Реал" во всех турнирах.

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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Алексей Полищук
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