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Барселона – Мальорка. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания

Барселона – Мальорка: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.04.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Барселона – Мальорка. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Cristian Trujillo/Quality Sport Images

Новина українською

"Барселона" в матче 33-го тура Ла Лиги будет принимать "Мальорку". В прошлом туре подопечные Флика совершили камбэк в игре против "Сельты", уступая со счетом 1:3. Отрыв от "Реала" составляет 4 очка и любая осечка может дорого стоить в будущем. "Мальорка" находится на 7-й позиции и борется за путевку в еврокубки.

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Поединок тридцать третьего тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Барселона" – "Мальорка" состоится во вторник, 22 апреля 2025 года, в 22:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.

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Примера Барселона Мальорка Ла Лига Где смотреть футбол
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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