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Ключевой хавбек Манчестер Сити хочет присоединиться к Барселоне
Это его мечта
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ключевой полузащитник "Манчестер Сити" хочет присоединиться к "Барселоне".
Как сообщает издание Diario SPORT, этим летом Бернарду Силва может покинуть "Манчестер Сити" из-за серьезной чистки состава, поэтому 30-летний португалец уже ищет себе новый клуб. Его мечтой является переход в "Барселону", однако каталонский гранд не заинтересован в его трансфере из-за высокой зарплаты игрока и его возраста.
Последнее время агент Бернарду Силвы Жорже Мендеш говорил о возможности его трансфера с президентом "Барсы" Жуаном Лапортой и спортивным директором клуба Деку. Также он имеет вариант с возвращением в родную "Бенфику" или переездом в Саудовскую Аравию, где в его подписании заинтересованы несколько местных топ-клубов.
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Добавим, что в этом сезоне Бернарду Силва провел 42 матча за "Манчестер Сити" во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 4 ассиста. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.
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