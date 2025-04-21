  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Ключевой хавбек Манчестер Сити хочет присоединиться к Барселоне
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ключевой хавбек Манчестер Сити хочет присоединиться к Барселоне

Испания
Обновлено

Это его мечта

Ключевой хавбек Манчестер Сити хочет присоединиться к Барселоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ключевой полузащитник "Манчестер Сити" хочет присоединиться к "Барселоне".

Как сообщает издание Diario SPORT, этим летом Бернарду Силва может покинуть "Манчестер Сити" из-за серьезной чистки состава, поэтому 30-летний португалец уже ищет себе новый клуб. Его мечтой является переход в "Барселону", однако каталонский гранд не заинтересован в его трансфере из-за высокой зарплаты игрока и его возраста.

Последнее время агент Бернарду Силвы Жорже Мендеш говорил о возможности его трансфера с президентом "Барсы" Жуаном Лапортой и спортивным директором клуба Деку. Также он имеет вариант с возвращением в родную "Бенфику" или переездом в Саудовскую Аравию, где в его подписании заинтересованы несколько местных топ-клубов.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что в этом сезоне Бернарду Силва провел 42 матча за "Манчестер Сити" во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 4 ассиста. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

Читайте такжеШестикратный чемпион АПЛ в составе Манчестер Сити летом может покинуть клуб
По теме
yellow-arrow
Барселона – Мальорка. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
yellow-arrow
Лидер мадридского Реала одержал юбилейную победу за клуб
yellow-arrow
Жирона – Бетис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Барселона Манчестер Сити Бернарду Силва
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Diario SPORT
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости