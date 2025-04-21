Ключевой хавбек Манчестер Сити хочет присоединиться к Барселоне

Ключевой полузащитник "Манчестер Сити" хочет присоединиться к "Барселоне".

Как сообщает издание Diario SPORT, этим летом Бернарду Силва может покинуть "Манчестер Сити" из-за серьезной чистки состава, поэтому 30-летний португалец уже ищет себе новый клуб. Его мечтой является переход в "Барселону", однако каталонский гранд не заинтересован в его трансфере из-за высокой зарплаты игрока и его возраста.

Последнее время агент Бернарду Силвы Жорже Мендеш говорил о возможности его трансфера с президентом "Барсы" Жуаном Лапортой и спортивным директором клуба Деку. Также он имеет вариант с возвращением в родную "Бенфику" или переездом в Саудовскую Аравию, где в его подписании заинтересованы несколько местных топ-клубов.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что в этом сезоне Бернарду Силва провел 42 матча за "Манчестер Сити" во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 4 ассиста. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.