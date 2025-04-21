Тренер Барселоны высказался о травме Левандовского

Главный тренер "Барселоны" Ханс Флик заявил, что пока неизвестно, когда польский нападающий Роберт Левандовский сможет вернуться на поле после травмы.

"Левандовский? Когда он будет готов играть и вернется - мы будем этому рады. Сейчас мы не знаем, сколько это займет времени. И не хотим ничего говорить", - сказал Флик.