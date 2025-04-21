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Тренер Барселоны высказался о травме Левандовского

Испания

Флик рассказал о повреждении форварда

Тренер Барселоны высказался о травме Левандовского

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Ханс Флик заявил, что пока неизвестно, когда польский нападающий Роберт Левандовский сможет вернуться на поле после травмы.

"Левандовский? Когда он будет готов играть и вернется - мы будем этому рады. Сейчас мы не знаем, сколько это займет времени. И не хотим ничего говорить", - сказал Флик.

Добавим, что из-за травмы форвард может пропустить финал Кубка Испании и полуфинальные матчи Лиги чемпионов.

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Роберт Левандовский Барселона Ханси Флик
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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