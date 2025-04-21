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Выдающийся экс-тренер Реала считает, что в этом сезоне Ла Лигу выиграет Барселона

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Выдающийся экс-тренер Реала считает, что в этом сезоне Ла Лигу выиграет Барселона

Getty Images / Global Images Ukraine

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Выдающийся бывший тренер мадридского "Реала" Фабио Капелло высказался о борьбе за победу в Ла Лиге.

"Я думаю, что "Барселона" выиграет Ла Лигу, потому что у них невероятная атака и они забивают очень много голов. Да, им нужна удача, как это было в матче с "Сельтой" (4:3), когда они заработали пенальти на последних минутах. Впрочем, все мы знаем, что для победы в чемпионате любой команде необходима удача".

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Напомним, что "Барселона" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 73 очка после 32-х сыгранных туров в чемпионате Испании, а "Реал" идет на втором месте, имея в своем активе на четыре балла меньше.

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Фабио Капелло Барселона Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Ла Лига
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Источник:
Diario SPORT
Опубликовал: Андрей Журба
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