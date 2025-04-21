  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Флик - о предстоящем матче с Мальоркой: Это будет тяжелый поединок
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Флик - о предстоящем матче с Мальоркой: Это будет тяжелый поединок

Испания

Специалист выступил на пресс-конференции

Флик - о предстоящем матче с Мальоркой: Это будет тяжелый поединок

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Накануне матча чемпионата Испании против "Мальорки" главный тренер "Барселоны" Ханси Флик поделился своими мыслями о предстоящем сопернике.

"Я думаю, что "Мальорка" проводит хороший сезон и имеет шанс квалифицироваться в Европу в следующем сезоне. Это будет тяжелый матч. Это опытная команда, она хорошо защищается и умеет быстро переходить в атаку. Мы должны быть готовыми.

Конечно, мы приближаемся к концу. Выиграть на этом этапе нелегко, особенно против команд, которые играют в европейской квалификации, потому что Ла Лига - очень сильная лига", - сказал специалист.

Напомним, что матч - "Барселона" - "Мальорка" состоится 22 апреля в 22:30 по Киеву.

Читайте такжеТренер Барселоны высказался о травме Левандовского
По теме
yellow-arrow
Тренер Барселоны прокомментировал возможное возвращение тер Штегена в ворота
yellow-arrow
Выдающийся экс-тренер Реала считает, что в этом сезоне Ла Лигу выиграет Барселона
yellow-arrow
Тренер Барселоны высказался о травме Левандовского
Мальорка Ханси Флик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости