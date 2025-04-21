Флик - о предстоящем матче с Мальоркой: Это будет тяжелый поединок

Накануне матча чемпионата Испании против "Мальорки" главный тренер "Барселоны" Ханси Флик поделился своими мыслями о предстоящем сопернике.

"Я думаю, что "Мальорка" проводит хороший сезон и имеет шанс квалифицироваться в Европу в следующем сезоне. Это будет тяжелый матч. Это опытная команда, она хорошо защищается и умеет быстро переходить в атаку. Мы должны быть готовыми.

Конечно, мы приближаемся к концу. Выиграть на этом этапе нелегко, особенно против команд, которые играют в европейской квалификации, потому что Ла Лига - очень сильная лига", - сказал специалист.