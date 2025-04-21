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Тренер Барселоны прокомментировал возможное возвращение тер Штегена в ворота
Немец готов к следующему матчу
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик прокомментировал возможное возвращение Марк-Андре тер Штегена в стартовый состав перед матчем 33-го тура чемпионата Испании против "Мальорки".
"Он готов к следующему матчу. Мы должны обсудить план наших дальнейших действий. Нам нужно немного подождать, чтобы решить, когда будет правильный момент для его возвращения на футбольное поле".
Напомним, что 32-летний немецкий вратарь пропустил почти семь месяцев из-за тяжелой травмы колена, которую он получил в матче 6-го тура Ла Лиги против "Вильярреала" (1:4).
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Матч между "Барселоной" и "Мальоркой" состоится во вторник, 22-го апреля. Начало игры в 22:30 по киевскому времени.
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