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Тренер Барселоны прокомментировал возможное возвращение тер Штегена в ворота

Испания

Немец готов к следующему матчу

Тренер Барселоны прокомментировал возможное возвращение тер Штегена в ворота

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик прокомментировал возможное возвращение Марк-Андре тер Штегена в стартовый состав перед матчем 33-го тура чемпионата Испании против "Мальорки".

"Он готов к следующему матчу. Мы должны обсудить план наших дальнейших действий. Нам нужно немного подождать, чтобы решить, когда будет правильный момент для его возвращения на футбольное поле".

Напомним, что 32-летний немецкий вратарь пропустил почти семь месяцев из-за тяжелой травмы колена, которую он получил в матче 6-го тура Ла Лиги против "Вильярреала" (1:4).

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Матч между "Барселоной" и "Мальоркой" состоится во вторник, 22-го апреля. Начало игры в 22:30 по киевскому времени.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Андрей Журба
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