Тренер Барселоны прокомментировал возможное возвращение тер Штегена в ворота

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик прокомментировал возможное возвращение Марк-Андре тер Штегена в стартовый состав перед матчем 33-го тура чемпионата Испании против "Мальорки".

"Он готов к следующему матчу. Мы должны обсудить план наших дальнейших действий. Нам нужно немного подождать, чтобы решить, когда будет правильный момент для его возвращения на футбольное поле".

Напомним, что 32-летний немецкий вратарь пропустил почти семь месяцев из-за тяжелой травмы колена, которую он получил в матче 6-го тура Ла Лиги против "Вильярреала" (1:4).

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч между "Барселоной" и "Мальоркой" состоится во вторник, 22-го апреля. Начало игры в 22:30 по киевскому времени.