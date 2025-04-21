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Безумная реакция Джоковича на гол Вальверде в ворота Атлетика облетела соцсети

Испания

Известный теннисист не мог поверить своим глазам

Безумная реакция Джоковича на гол Вальверде в ворота Атлетика облетела соцсети

Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче 32-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" одержал волевую победу над "Атлетиком" (0:1), а невероятной красоты победный гол на последних минутах забил 26-летний уругвайский полузащитник Федерико Вальверде.

За матчем с трибун наблюдал известный теннисист Новак Джокович, который является пятой ракеткой мира. Серб очень долго не мог поверить в увиденное, когда Вальверде отправил мяч в сетку ворот, и слишком эмоционально отреагировал на взятие ворот.

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Напомним, что "Реал" с 69 очками находится на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от "Барселоны" на четыре зачетных балла за 6 туров до конца чемпионата Испании.

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Реал (Мадрид) Новак Джокович Федерико Вальверде
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Источник:
Football España
Опубликовал: Андрей Журба
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