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Безумная реакция Джоковича на гол Вальверде в ворота Атлетика облетела соцсети
Известный теннисист не мог поверить своим глазам
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 32-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" одержал волевую победу над "Атлетиком" (0:1), а невероятной красоты победный гол на последних минутах забил 26-летний уругвайский полузащитник Федерико Вальверде.
За матчем с трибун наблюдал известный теннисист Новак Джокович, который является пятой ракеткой мира. Серб очень долго не мог поверить в увиденное, когда Вальверде отправил мяч в сетку ворот, и слишком эмоционально отреагировал на взятие ворот.
Novak Djokovic ???? Fede Valverde— Football España (@footballespana_) April 21, 2025
Topspinpic.twitter.com/Bc3WUCX77H
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Напомним, что "Реал" с 69 очками находится на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от "Барселоны" на четыре зачетных балла за 6 туров до конца чемпионата Испании.
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