Ла Лига объявила имя лучшего тренера в апреле

Ла Лига объявила имя лучшего тренера апреля. Им стал Маноло Гонсалес, наставник "Эспаньола".

Под руководством специалиста команда в текущем месяце одержала три победы подряд, разгромив "Райо Вальекано" со счетом 4:0, одолев "Сельту" 2:0 и минимально победив "Хетафе" (1:0).

Гонсалес опередил в голосовании Диего Симеоне из "Атлетико Мадрид" и Карлоса Корберана из "Валенсии".

Стоит отметить, что в апреле "Эспаньолу" еще предстоит сыграть против "Валенсии" и "Вильярреала".