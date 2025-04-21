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Ла Лига объявила имя лучшего тренера в апреле

Испания

Маноло Гонсалес - лучший тренер апреля в Ла Лиге

Ла Лига объявила имя лучшего тренера в апреле

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Ла Лига объявила имя лучшего тренера апреля. Им стал Маноло Гонсалес, наставник "Эспаньола".

Под руководством специалиста команда в текущем месяце одержала три победы подряд, разгромив "Райо Вальекано" со счетом 4:0, одолев "Сельту" 2:0 и минимально победив "Хетафе" (1:0).

Гонсалес опередил в голосовании Диего Симеоне из "Атлетико Мадрид" и Карлоса Корберана из "Валенсии".

Стоит отметить, что в апреле "Эспаньолу" еще предстоит сыграть против "Валенсии" и "Вильярреала".

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Гонсалес Ла Лига Эспаньол (Барселона)
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Источник:
LaLiga
Опубликовал: Екатерина Власова
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