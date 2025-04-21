Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ла Лига объявила имя лучшего тренера в апреле
Маноло Гонсалес - лучший тренер апреля в Ла Лиге
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ла Лига объявила имя лучшего тренера апреля. Им стал Маноло Гонсалес, наставник "Эспаньола".
Под руководством специалиста команда в текущем месяце одержала три победы подряд, разгромив "Райо Вальекано" со счетом 4:0, одолев "Сельту" 2:0 и минимально победив "Хетафе" (1:0).
Гонсалес опередил в голосовании Диего Симеоне из "Атлетико Мадрид" и Карлоса Корберана из "Валенсии".
Стоит отметить, что в апреле "Эспаньолу" еще предстоит сыграть против "Валенсии" и "Вильярреала".
Читайте такжеОчередное поражение Черноморца, триумф Кривбасса, ассист Зинченко, Реал вырвал победу. Главные новости за 20 апреля
По теме
Оцените этот материал:
Источник:LaLiga
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- В Ватикане умер Папа Римский Франциск
- Шандрук: Побороться за еврокубки? Мы можем, но встанет вопрос - для чего?
- Футбольный Велетень, класс Ярмоленко, дубль Цары и прорыв Невеса. Символическая сборная 25-го тура УПЛ
- Шахтер – Динамо, Барселона – Реал, полуфиналы Кубка Украины. Расписание футбола на 21 – 27 апреля
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000