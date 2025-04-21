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Алонсо отреагировал на слухи о своем возможном переходе в Реал
Специалист ответил на вопросы журналистов
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо высказался о слухах относительно его возможного назначения на пост наставника мадридского "Реала".
"Сейчас не лучшее время говорить о будущем. Я не хочу говорить о слухах и спекуляциях. Сезон все еще продолжается и мы имеем амбиции. Вылет "Реала" из Лиги чемпионов ничего для нас не значит", - сказал специалист.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Хаби Алонсо является главным претендентом на пост главного тренера "Реала".
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