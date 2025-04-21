Алонсо отреагировал на слухи о своем возможном переходе в Реал

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо высказался о слухах относительно его возможного назначения на пост наставника мадридского "Реала".

"Сейчас не лучшее время говорить о будущем. Я не хочу говорить о слухах и спекуляциях. Сезон все еще продолжается и мы имеем амбиции. Вылет "Реала" из Лиги чемпионов ничего для нас не значит", - сказал специалист.