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"У нас существует джентельменское соглашение". Гендир Байера высказался о возможном уходе Хаби Алонсо

Испания

Раскрыты детали договоренностей между испанцем и немецким клубом

"У нас существует джентельменское соглашение". Гендир Байера высказался о возможном уходе Хаби Алонсо

Getty Images / Global Images Ukraine

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Будущее главного тренера леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо остается одной из главных тем обсуждений в контексте того, что мадридский "Реал" ищет нового менеджера и хочет назначить на эту роль бывшего игрока.

Генеральный директор "Байера" Фернандо Карро сообщил, что между немецким клубом и 43-летним испанским специалистом существует соглашение, согласно которому "фармацевты" не будут препятствовать переговорам Алонсо с командами, за которые он ранее играл. Также руководство клуба из Леверкузена установило конкретное время, три-четыре недели, в течение которых он должен определиться со своим окончательным решением и уведомить об этом вовлеченные в переговоры стороны.

Действующий контракт Хаби Алонсо с "Байером" рассчитан до конца июня 2026 года.

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Напомним, что ранее появлялась информация о том, что Сантьяго Солари или Рауль Гонсалес могут временно возглавить "Реал", занимаясь подготовкой команды к Клубному чемпионату мира 2025 года.

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Источник:
Diario AS
Опубликовал: Андрей Журба
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