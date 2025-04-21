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Атлетико определился с судьбой арендованного у Аталанты вратаря
В этом сезоне он играл роль резервного голкипера
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Атлетико" определился с судьбой арендованного у итальянской "Аталанты" вратаря.
Согласно информации от журналиста Николо Скиры, руководство "матрасников" не собирается подписывать Хуана Муссо на постоянной основе за 8 миллионов евро, поэтому 30-летний аргентинец вернется в "Аталанту" по окончании срока аренды.
Добавим, что его действующий контракт с бергамасками рассчитан до конца июня 2026 года.
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В этом сезоне Хуан Муссо провел 5 "сухих" матчей в 8 поединках за "Атлетико" во всех турнирах.
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