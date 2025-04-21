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Капелло: Анчелотти - лучший тренер мира

Испания

Фабио Капелло высказался о наставнике Реала

Капелло: Анчелотти - лучший тренер мира

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший тренер мадридского "Реала" Фабио Капелло выразил свою поддержку нынешнему наставнику "сливочных" Карло Анчелотти, который в последнее время столкнулся с волной критики и слухов относительно своего будущего.

"Мне кажется, нынешний поток критики и все эти слухи являются неуважением к Анчелотти, который очень много сделал для Мадрида. Это несправедливо по отношению к нему. Учитывая количество титулов, Карло - лучший тренер мира.

И я не удивлен информацией об интересе сборной Бразилии. Но это нужно спрашивать Анчелотти, хочет ли он переходить с клубной работы к работе со сборной", - сказал Капелло.

Напомним, что сейчас "Реал" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги и имеет 69 очков.

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Карло Анчелотти Фабио Капелло
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Источник:
AS
Опубликовал: Екатерина Власова
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