Капелло: Анчелотти - лучший тренер мира

Бывший тренер мадридского "Реала" Фабио Капелло выразил свою поддержку нынешнему наставнику "сливочных" Карло Анчелотти, который в последнее время столкнулся с волной критики и слухов относительно своего будущего.

"Мне кажется, нынешний поток критики и все эти слухи являются неуважением к Анчелотти, который очень много сделал для Мадрида. Это несправедливо по отношению к нему. Учитывая количество титулов, Карло - лучший тренер мира.

И я не удивлен информацией об интересе сборной Бразилии. Но это нужно спрашивать Анчелотти, хочет ли он переходить с клубной работы к работе со сборной", - сказал Капелло.