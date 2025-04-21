Примера. Жирона – Бетис 1:3. Полное фиаско команды Цыганкова

Обе команды подходили к матчу с определенными кадровыми проблемами. У "Жироны" травмированы Брайан Хиль и Арнау Мартинес. Восстановился от повреждения Гутьерреса. Вышел в старте также Цыганков, в последних матчах выступает не очень удачно. В "Бетисе" не могли играть травмированные Авила, Рока и Льоренте.



Старт игры прошел при небольшом преимуществе "Бетиса". Иско опасно подавал в штрафную, но защитники перехватили мяч. Антони, пробивая штрафной, пытался опрокинуть стенку, но попал в защитника. Иско выполнил подачу с углового, Джонни выиграл борьбу у защитников и пробил мимо Гассаниги. 0:1. Достаточно быстро гости повели в счете.

"Жирона" ответила потенциально опасной передачей в штрафную от Цыганкова, которую перехватил Адриан. Затем Гутьеррес подал с левого фланга, но защитники вынесли мяч на угловой.

Достаточно активным после пропущенного гола был Виктор Цыганков, но его подачи в штрафную перехватывали защитники или Адриан. Первый действительно опасный момент хозяев создал Асприлья, нанесший сильный удар в левый нижний угол ворот, но Адриан отразил мяч. "Жирона" владела мячом после пропущенного гола, но оборона "Бетиса" во главе с Адрианом уверенно нейтрализовала опасность.



После обрезки Цыганкова на собственной половине поля Бетис разогнал контратаку, которую завершил Антони после подачи Перро с фланга. 0:2.

Во время очередной контратаки Эззальзули мягко набросил на одиннадцатиметровую отметку, где Иско расстрелял головой Гассанигу. 0:3. Полный провал "Жироны" в первом тайме.

На старте второго тайма Эззальзули получил поперечную передачу на грани штрафной и нанес удар, но Пауло Гассанига выполнил очередной эффектный сейв.

"Жирона" ответила хорошим моментом Данжумы, но Арно во время контратаки пробил гораздо выше ворот. Через несколько минут Порту с близкого расстояния пробил в правый угол ворот, но удар заблокировал один из защитников.

Антони чуть не сделал счет совсем неприличным, но Гассанига справился с его выстрелом, а добивание Кучо тоже не стало результативным.

Свой момент для взятия ворот имел Виктор Цыганков, обыгравший своего опекуна и мощно пробивший с предела штрафной площадки. Адриан хоть и поздно увидел момент удара, но не позволил круглому влететь в сетку ворот.

Донни ван де Бек нанес мощный удар из-за пределов штрафной, но мяч пролетел немного выше перекладины.

После подачи углового от Цыганкова верховую борьбу в чужой штрафной выиграл Крейчи, от которого мяч попал в Стуану и Кристиан забил гол престижа хозяев. 1:3.

Уже в добавленное арбитром время сократить счет до минимума мог Мигель Гутьеррес, но мяч после его удара с предела штрафной просвистел рядом с правой штангой.

Благодаря победе "Бетис" набрал 51-е очко и отстает от 5-й лигочемпионовской позиции на 1 очко. "Жирона" проиграла четвертый матч подряд и осталась на 16-й позиции и опережает зону вылета всего на 3 очка.

32-й тур Примеры.

Жирона. "Эстадио Мунисиполь де Монтиливи"

"Жирона" - "Бетис" 1:3

Голы: Стуани, 86 – Джонни, 7, Антони, 39, Иско, 42.

"Жирона": Гассанига - Гутьеррес, Блинд, Крейчи, Франсес (Лопес, 68) - Мартин (Порту, 46), Артур Мело, Эррера (Солис Ромеро, 57) - Асприлья (ван де Бек, 57), Данжума (Стуани, 68).

"Бетис": Адриан - Руибаль (Бельерин, 46), Бартра, Натан, Перро - Джонни, Форнальс (Карвалью, 78), Иско (Ло Чельсо, 60) - Эззальзули (Альтимира, 89), Кучо, Антони (Родригес, 78).

Предупреждения: Артур, 52, Франсес, 65, Лопес, 90+3 – Руибаль, 26, Перро, 90+2.