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Цыганков уже на расстоянии трех очков от зоны вылета. Жирона – Бетис 1:3. Обзор матча

Испания
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Четвертое поражение подряд

Цыганков уже на расстоянии трех очков от зоны вылета. Жирона – Бетис 1:3. Обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В первом тайме андалусийцы оформили разгромное преимущество. Хозяева могли похвастаться только контролем мяча (61%). После перерыва команды обоюдно атаковали, но каталонцам удалось забить только гол престижа.

Подопечные Мичела остаются на 16-й позиции (34 пункта). В четверг "бело-красных" ожидает важный гостевой поединок против "Леганеса" (19 место, 29 баллов). Коллектив из Севильи находится на 6-й строчке и приблизился к зоне Лиги чемпионов (51 пункт). 24 апреля "гелиополиты" будут принимать "Вальядолид".

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Смотрите обзор матча 32 тура Ла Лиги

Жирона. Эстадио Мунисипаль де Монтиливи, 12 535 зрителей

Жирона – Бетис 1:3

Голы: Стуани, 85 – Джонни, 6, Антони, 39, Иско, 42

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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