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Цыганков уже на расстоянии трех очков от зоны вылета. Жирона – Бетис 1:3. Обзор матча
Четвертое поражение подряд
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В первом тайме андалусийцы оформили разгромное преимущество. Хозяева могли похвастаться только контролем мяча (61%). После перерыва команды обоюдно атаковали, но каталонцам удалось забить только гол престижа.
Подопечные Мичела остаются на 16-й позиции (34 пункта). В четверг "бело-красных" ожидает важный гостевой поединок против "Леганеса" (19 место, 29 баллов). Коллектив из Севильи находится на 6-й строчке и приблизился к зоне Лиги чемпионов (51 пункт). 24 апреля "гелиополиты" будут принимать "Вальядолид".
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Смотрите обзор матча 32 тура Ла Лиги
Жирона. Эстадио Мунисипаль де Монтиливи, 12 535 зрителей
Голы: Стуани, 85 – Джонни, 6, Антони, 39, Иско, 42
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