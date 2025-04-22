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Валенсия - Эспаньол. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания

Валенсия - Эспаньол: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.04.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Валенсия - Эспаньол. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Битва за шесть очков. На данный момент "Валенсия" и "Эспаньол" имеют в активе одинаковое количество очков, и все еще пребывают недалеко от зоны вылета, но успех в сегодняшней игре может существенно улучшить положение команды-победителя.

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Поединок тридцать третьего тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Валенсия" – "Эспаньол" состоится во вторник, 22 апреля 2025 года, в 20:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.

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