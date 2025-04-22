Хетафе – Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Реал" в матче 33-го тура Ла Лиги поедет в гости к "Хетафе", который находится в середине турнирной таблицы. "Сливочные" борются за чемпионство и отстают на 4 очка от "Барселоны". "Хетафе" находится на 12-й позиции и, при определенных условиях, может даже побороться за место в еврокубках.





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Поединок тридцать третьего тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Хетафе" - "Реал" состоится в среду, 23 апреля 2025 года, в 22:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-2.

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