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Реал признан лучшей командой года. Кого опередили сливочные?
Выдающийся год для подопечных Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" был признан лучшей командой 2024 года по версии Laureus World Sports Awards на церемонии награждения в Мадриде.
Конкуренцию "сливочным" в борьбе за этот приз составляли сборная Испании, баскетбольный клуб "Бостон Селикс", женская "Барселона", команда Формулы-1 "Макларен" и сборная США по баскетболу.
Напомним, в 2024 году "Реал" завоевал три титула: Примеру, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов.
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Real Madrid are the Laureus World Team of the Year ????#Laureus25 | @realmadrid pic.twitter.com/rNMY2QiUbQ— Laureus (@LaureusSport) April 21, 2025
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