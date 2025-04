Реал признан лучшей командой года. Кого опередили сливочные?

"Реал" был признан лучшей командой 2024 года по версии Laureus World Sports Awards на церемонии награждения в Мадриде.

Конкуренцию "сливочным" в борьбе за этот приз составляли сборная Испании, баскетбольный клуб "Бостон Селикс", женская "Барселона", команда Формулы-1 "Макларен" и сборная США по баскетболу.

Напомним, в 2024 году "Реал" завоевал три титула: Примеру, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов.

Real Madrid are the Laureus World Team of the Year ????#Laureus25 | @realmadrid pic.twitter.com/rNMY2QiUbQ