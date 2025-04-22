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Реал признан лучшей командой года. Кого опередили сливочные?

Испания
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Реал признан лучшей командой года. Кого опередили сливочные?

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" был признан лучшей командой 2024 года по версии Laureus World Sports Awards на церемонии награждения в Мадриде.

Конкуренцию "сливочным" в борьбе за этот приз составляли сборная Испании, баскетбольный клуб "Бостон Селикс", женская "Барселона", команда Формулы-1 "Макларен" и сборная США по баскетболу.

Напомним, в 2024 году "Реал" завоевал три титула: Примеру, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов.

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Комментарии
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Matachorros (Chicago)
22.04.2025 в 12:17
Бомжи стали чемпионами в номинации пердуны в лужу...как и всегда. Реал и так самый великий футбольный клуб в истории этого спорта. За последние 10 лет, команда 6 раз выигрывала ЛЧ. Никто на этой планете не способен на такой результат.
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Комментарии 3
Matachorros (Chicago)
22.04.2025 в 12:17
Бомжи стали чемпионами в номинации пердуны в лужу...как и всегда. Реал и так самый великий футбольный клуб в истории этого спорта. За последние 10 лет, команда 6 раз выигрывала ЛЧ. Никто на этой планете не способен на такой результат.
Ответить
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oda1979 (Запорожье)
22.04.2025 в 13:14
все верно бро. банкроты вообще ниочем.
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Баpceлиниуc
22.04.2025 в 12:09
Награждать аж в апреле 2025 года? Как раз перед финалом Кубка? Шоб эти позорные шлемазлы почувствовали себя крутыми? Ахахахахаха! До чего же Перес смешон. Тьфу нах...
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