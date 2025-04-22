Реал признан лучшей командой года. Кого опередили сливочные?

Бомжи стали чемпионами в номинации пердуны в лужу...как и всегда. Реал и так самый великий футбольный клуб в истории этого спорта. За последние 10 лет, команда 6 раз выигрывала ЛЧ. Никто на этой планете не способен на такой результат.