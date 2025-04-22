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Вундеркинд Барселоны признан открытием года в спорте по версии Laureus
Еще одна престижная награда для звезды каталонцев
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В понедельник, 21-го апреля, в Мадриде состоялась 25-я церемония вручения престижной премии Laureus World Sports Awards, которой были награждены лучшие спортсмены за их достижения в 2024 году.
Вингер "Барселоны" и национальной сборной Испании Ламин Ямаль получил награду в номинации "Прорыв года", обойдя в борьбе за этот приз легкоатлетку Жюльен Альфред, пловчиху Саммер Макинтош, легкоатлета Летсиле Тебого, баскетболиста Виктора Вембаньяму и футбольный клуб "Байер Леверкузен".
Также напомним, что в 2024 году 17-летний Ямаль стал чемпионом Европы в составе сборной Испании.
???? Lamine Yamal is the Laureus World Breakthrough of the Year#Laureus25 pic.twitter.com/IvBkTEgvXl— Laureus (@LaureusSport) April 21, 2025
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Добавим, что в этом сезоне Ламин Ямаль забил 14 голов и отдал 22 ассиста в 46 матчах за "Барселону" во всех турнирах.
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