Вундеркинд Барселоны признан открытием года в спорте по версии Laureus

В понедельник, 21-го апреля, в Мадриде состоялась 25-я церемония вручения престижной премии Laureus World Sports Awards, которой были награждены лучшие спортсмены за их достижения в 2024 году.

Вингер "Барселоны" и национальной сборной Испании Ламин Ямаль получил награду в номинации "Прорыв года", обойдя в борьбе за этот приз легкоатлетку Жюльен Альфред, пловчиху Саммер Макинтош, легкоатлета Летсиле Тебого, баскетболиста Виктора Вембаньяму и футбольный клуб "Байер Леверкузен".

Также напомним, что в 2024 году 17-летний Ямаль стал чемпионом Европы в составе сборной Испании.

