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Вундеркинд Барселоны признан открытием года в спорте по версии Laureus

Испания
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Еще одна престижная награда для звезды каталонцев

Вундеркинд Барселоны признан открытием года в спорте по версии Laureus

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В понедельник, 21-го апреля, в Мадриде состоялась 25-я церемония вручения престижной премии Laureus World Sports Awards, которой были награждены лучшие спортсмены за их достижения в 2024 году.

Вингер "Барселоны" и национальной сборной Испании Ламин Ямаль получил награду в номинации "Прорыв года", обойдя в борьбе за этот приз легкоатлетку Жюльен Альфред, пловчиху Саммер Макинтош, легкоатлета Летсиле Тебого, баскетболиста Виктора Вембаньяму и футбольный клуб "Байер Леверкузен".

Также напомним, что в 2024 году 17-летний Ямаль стал чемпионом Европы в составе сборной Испании.

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Добавим, что в этом сезоне Ламин Ямаль забил 14 голов и отдал 22 ассиста в 46 матчах за "Барселону" во всех турнирах.

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Барселона Ламин Ямаль Laureus
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Источник:
Laureus World Sports Awards
Опубликовал: Андрей Журба
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