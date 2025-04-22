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Испанские СМИ назвали замену нападающему Барселоны во время его восстановления

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Испанские СМИ назвали замену нападающему Барселоны во время его восстановления

Getty Images/Global Images Ukraine

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Испанские СМИ назвали замену нападающему "Барселоны" во время его восстановления.

Журналисты Mundo Deportivo сообщили, что основной претендент на замену Левандовского – Ферран Торрес. Также рассматриваются варианты с Дани Ольмо, Пау Виктором и Ансу Фати.

Напомним, что Роберт Левандовский травмировался в матче против "Сельты". После обследования выяснилось, что нападающий может пропустить до трёх недель.

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В этом сезоне Ферран Торрес сыграл в 40-ка матчах "Барселоны", в которых забил 17 голов и отдал 4 голевые передачи.

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Роберт Левандовский Барселона
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Баpceлиниуc
22.04.2025 в 12:29
Ольмо вполне может заменить Леву. Они в принципе одноплановые игроки, так шо отряд не заметит потери бойца. Ещё и разыгравшийся Торрес есть. Оно даже и к лучшему, шо Лева немного отдохнёт. Барса будет играть быстрее и острее. Тут дело в другом... Тут главное, шоб Ольмо не сломался, стучу по дереву.
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Комментарии 1
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Баpceлиниуc
22.04.2025 в 12:29
Ольмо вполне может заменить Леву. Они в принципе одноплановые игроки, так шо отряд не заметит потери бойца. Ещё и разыгравшийся Торрес есть. Оно даже и к лучшему, шо Лева немного отдохнёт. Барса будет играть быстрее и острее. Тут дело в другом... Тут главное, шоб Ольмо не сломался, стучу по дереву.
Ответить
0
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