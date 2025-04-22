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Испанские СМИ назвали замену нападающему Барселоны во время его восстановления
Хороший вариант
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанские СМИ назвали замену нападающему "Барселоны" во время его восстановления.
Журналисты Mundo Deportivo сообщили, что основной претендент на замену Левандовского – Ферран Торрес. Также рассматриваются варианты с Дани Ольмо, Пау Виктором и Ансу Фати.
Напомним, что Роберт Левандовский травмировался в матче против "Сельты". После обследования выяснилось, что нападающий может пропустить до трёх недель.
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В этом сезоне Ферран Торрес сыграл в 40-ка матчах "Барселоны", в которых забил 17 голов и отдал 4 голевые передачи.
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