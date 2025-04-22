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Вице-капитан Реала: Пришло время сделать шаг вперед

Испания
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Спасти сезон еще возможно

Вице-капитан Реала: Пришло время сделать шаг вперед

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Правый защитник и вице-капитан мадридского "Реала" Дани Карвахаль рассказал о ситуации в клубе после болезненного вылета из Лиги чемпионов.

"Сейчас настало время подняться. Когда наступает такой тяжелый удар, как вылет из Лиги чемпионов, единственный путь вперед — снова подняться.

Нам еще предстоит бороться за клубный чемпионат мира, Ла Лигу и Кубок Испании. Пришло время сделать шаг вперед, высоко поднять голову и показать силу, стоящую за этой эмблемой", - сказал испанец.

Отметим, что вчера Карвахаль вместе с Модричем представлял "Реал" на престижной церемонии вручения премии Laureus Awards, где "сливочные" были названы лучшей командой 2024 года.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
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