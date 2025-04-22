Вице-капитан Реала: Пришло время сделать шаг вперед

Правый защитник и вице-капитан мадридского "Реала" Дани Карвахаль рассказал о ситуации в клубе после болезненного вылета из Лиги чемпионов.

"Сейчас настало время подняться. Когда наступает такой тяжелый удар, как вылет из Лиги чемпионов, единственный путь вперед — снова подняться.

Нам еще предстоит бороться за клубный чемпионат мира, Ла Лигу и Кубок Испании. Пришло время сделать шаг вперед, высоко поднять голову и показать силу, стоящую за этой эмблемой", - сказал испанец.