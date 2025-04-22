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Вице-капитан Реала: Пришло время сделать шаг вперед
Спасти сезон еще возможно
Getty Images/Global Images Ukraine
Правый защитник и вице-капитан мадридского "Реала" Дани Карвахаль рассказал о ситуации в клубе после болезненного вылета из Лиги чемпионов.
"Сейчас настало время подняться. Когда наступает такой тяжелый удар, как вылет из Лиги чемпионов, единственный путь вперед — снова подняться.
Нам еще предстоит бороться за клубный чемпионат мира, Ла Лигу и Кубок Испании. Пришло время сделать шаг вперед, высоко поднять голову и показать силу, стоящую за этой эмблемой", - сказал испанец.
Отметим, что вчера Карвахаль вместе с Модричем представлял "Реал" на престижной церемонии вручения премии Laureus Awards, где
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