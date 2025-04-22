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Центрбек Тоттенхэма мечтает о чемпионате Испании

Испания

Чемпион мира может переехать в Мадрид

Центрбек Тоттенхэма мечтает о чемпионате Испании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник лондонского "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро заявил, что хотел бы попробовать свои силы в другом чемпионате, сменив Английскую Премьер-лигу на Ла Лигу.

"Мне бы хотелось расти дальше и находить новые места для продолжения моего развития. Мы ("Тоттенхэм" — ред.) уже вышли в полуфинал Лиги Европы, поэтому я хотел бы завершить этот сезон наилучшим образом. Что будет после этого? Посмотрим. Я очень хотел бы поиграть в Ла Лиге", — приводит слова Ромеро издание Diario AS.

Добавим, что в этом сезоне Кристиан Ромеро провел 23 матча за "Тоттенхэм" во всех турнирах, забив один гол.

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Ранее сообщалось о том, что мадридский "Атлетико" хочет подписать 26-летнего аргентинца летом.

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Источник:
Diario AS
Опубликовал: Андрей Журба
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