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Экс-хавбек Барселоны считает, что команда Флика не должна бояться давления из-за желания завоевать требл

Испания

Аргументирует это тем, что каталонский гранд уже имеет опыт больших побед

Экс-хавбек Барселоны считает, что команда Флика не должна бояться давления из-за желания завоевать требл

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший полузащитник "Барселоны" Тьяго Алькантара высказался о борьбе команды Ханси Флика за требл в этом сезоне и объяснил, почему футболистам не стоит бояться давления.

"Барселона" уже выигрывала требл ранее. Это остается целью для крупнейших клубов мира, таких как "Барса". Это не девиз, который можно услышать перед каждой игрой, но вы наслаждаетесь этим моментом. Я не удивлен тем, что под руководством Ханси Флика "Барселона" показывает невероятный уровень игры, ведь они создали хороший проект вместе с игроками. Они чувствуют уверенность в своих силах, поэтому все может произойти.

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Напомним, что "Барселона" приближается к завоеванию требла в этом сезоне, ведь они вышли в финал Кубка Испании и сыграют в полуфинале Лиги чемпионов в дополнение к тому, что они лидируют в турнирной таблице Ла Лиги.

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Барселона Тьяго Алькантара Ханси Флик
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Источник:
Cadena SER
Опубликовал: Андрей Журба
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