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Тренер Реала рассказал о состоянии травмированных звёздных нападающего и защитника

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Тренер Реала рассказал о состоянии травмированных звёздных нападающего и защитника

Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер "Реала" рассказал о состоянии травмированных звёздных нападающего и защитника

Перед матчем с "Хетафе" Карло Анчелотти рассказал о ранее травмировавшихся Килиане Мбаппе и Ферлане Менди. По словам итальянца, игроки не готовы к матчу.

"Они не готовы к завтрашнему дню, но они будут тренироваться в эти дни, и я думаю, что они оба будут готовы к субботней игре", - заявил Анчелотти.

Напомним, что Ферлан Менди последний раз появлялся на поле в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико" 12 марта. В нём он получил травму на 83-й минуте.

Килиан Мбаппе получил травму в матче против "Арсенала" 16 апреля. Он пропускал матч Ла Лиги из-за дисквалификации. До этого французский нападающий получило красную карточку против "Алавеса".

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"Реал" сыграет с "Хетафе" 23 апреля. Матч начнётся в 22:30 по киевскому времени.

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Карло Анчелотти Килиан Мбаппе Ферлан Менди
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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