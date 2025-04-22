Тренер Жироны высказался о борьбе за выживание в Ла Лиге

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес высказался о борьбе за выживание в Ла Лиге.

"Наша реальность такова, что мы должны относиться к каждому матчу так, будто это наша последняя игра, если мы хотим остаться в Ла Лиге. Я мог бы уйти в отставку, если бы не видел прогресса на тренировках и желание игроков играть на победу. Болельщики всегда преданы клубу, они были и будут с нами. Мы должны двигаться вперед. У нас еще есть необходимое время, поэтому я убежден, что мы справимся с этим серьезным вызовом".