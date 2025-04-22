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Тренер Жироны высказался о борьбе за выживание в Ла Лиге
Команда Виктора Цыганкова находится в непростой ситуации
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес высказался о борьбе за выживание в Ла Лиге.
"Наша реальность такова, что мы должны относиться к каждому матчу так, будто это наша последняя игра, если мы хотим остаться в Ла Лиге. Я мог бы уйти в отставку, если бы не видел прогресса на тренировках и желание игроков играть на победу. Болельщики всегда преданы клубу, они были и будут с нами. Мы должны двигаться вперед. У нас еще есть необходимое время, поэтому я убежден, что мы справимся с этим серьезным вызовом".
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Напомним, что на данный момент "Жирона" занимает 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав лишь 34 очка после 32-х сыгранных туров в чемпионате Испании. От зоны вылета "бело-красных" отделяет три пункта.
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