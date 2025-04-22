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Галлахер: Атлетико Мадрид стремится выигрывать титулы каждый сезон
Футболист высказался о текущем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Атлетико Мадрид" Конор Галлахер поделился своими мыслями относительно текущего сезона команды.
"В "Атлетико" мы хотим выигрывать титулы - по крайней мере один каждый сезон. Это то, к чему мы стремимся. Сейчас выиграть титул кажется сложной задачей. Нельзя сказать, что это был чрезвычайно успешный сезон, но я думаю, что есть много положительных моментов. У нас очень хорошая группа игроков, и нам всем нравится играть вместе. Я бы не назвал этот сезон успешным, но, как я уже сказал, есть положительные моменты и хорошие вещи, которые можно взять из него", - сказал футболист.
Напомним, что "Атлетико Мадрид" в текущем сезоне занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Команда имеет 63 очка по итогам 32 матчей.
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