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Анчелотти рассказал о своём будущем в Реале

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Анчелотти рассказал о своём будущем в Реале

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал о своём будущем в клубе.

На пресс-конференции перед матчем с "Хетафе", итальянский специалист заявил, что рассчитывает остаться как можно дольше в клубе.

"У меня нет ни на кого обид. Я люблю этот клуб и надеюсь, что смогу остаться как можно дольше. Когда все это закончится, я буду благодарен и сниму шляпу перед этим клубом.

В футболе все возможно. Все может случиться", - сказал Анчелотти.

Тренер сказал, что давление на него действует положительно.

"Клуб понимает, что этот год был сложнее предыдущего. И вместе мы справляемся с трудностями. Я очень счастлив, очень доволен, нахожусь под большим давлением, но так всегда.

Стресс — это топливо для меня; он дает мне больше энергии, чтобы думать о большем количестве вещей", - заявил Анчелотти.

Сейчас "Реал" занимает второе место, отставая от "Барселоны" на 4 балла.

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Матч с "Хетафе" состоится 23 апреля и начнётся в 22:30 по киевскому времени.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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