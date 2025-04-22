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Анчелотти рассказал о своём будущем в Реале
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал о своём будущем в клубе.
На пресс-конференции перед матчем с "Хетафе", итальянский специалист заявил, что рассчитывает остаться как можно дольше в клубе.
"У меня нет ни на кого обид. Я люблю этот клуб и надеюсь, что смогу остаться как можно дольше. Когда все это закончится, я буду благодарен и сниму шляпу перед этим клубом.
В футболе все возможно. Все может случиться", - сказал Анчелотти.
Тренер сказал, что давление на него действует положительно.
"Клуб понимает, что этот год был сложнее предыдущего. И вместе мы справляемся с трудностями. Я очень счастлив, очень доволен, нахожусь под большим давлением, но так всегда.
Стресс — это топливо для меня; он дает мне больше энергии, чтобы думать о большем количестве вещей", - заявил Анчелотти.
Сейчас "Реал" занимает второе место, отставая от "Барселоны" на 4 балла.
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Матч с "Хетафе" состоится 23 апреля и начнётся в 22:30 по киевскому времени.
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