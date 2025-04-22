Анчелотти рассказал о своём будущем в Реале

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал о своём будущем в клубе.

На пресс-конференции перед матчем с "Хетафе", итальянский специалист заявил, что рассчитывает остаться как можно дольше в клубе.

"У меня нет ни на кого обид. Я люблю этот клуб и надеюсь, что смогу остаться как можно дольше. Когда все это закончится, я буду благодарен и сниму шляпу перед этим клубом. В футболе все возможно. Все может случиться", - сказал Анчелотти.

Тренер сказал, что давление на него действует положительно.

"Клуб понимает, что этот год был сложнее предыдущего. И вместе мы справляемся с трудностями. Я очень счастлив, очень доволен, нахожусь под большим давлением, но так всегда. Стресс — это топливо для меня; он дает мне больше энергии, чтобы думать о большем количестве вещей", - заявил Анчелотти.

Сейчас "Реал" занимает второе место, отставая от "Барселоны" на 4 балла.

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Матч с "Хетафе" состоится 23 апреля и начнётся в 22:30 по киевскому времени.