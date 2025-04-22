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Федерацией футбола Бразилии пытается договориться с Анчелотти о контракте
Об этом сообщил Николо Скира
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти ведет переговоры с Федерацией футбола Бразилии относительно возможного назначения на должность главного тренера национальной сборной. Об этом сообщил Николо Скира.
По информации источника, переговоры между итальянским специалистом и бразильской федерацией находятся на активной стадии. Если сторонам удастся достичь согласия, Анчелотти может возглавить сборную уже этим летом.
Добавим, что ранее Карло Анчелотти высказался о своем будущем в "Реале".
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