Федерацией футбола Бразилии пытается договориться с Анчелотти о контракте

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти ведет переговоры с Федерацией футбола Бразилии относительно возможного назначения на должность главного тренера национальной сборной. Об этом сообщил Николо Скира.

По информации источника, переговоры между итальянским специалистом и бразильской федерацией находятся на активной стадии. Если сторонам удастся достичь согласия, Анчелотти может возглавить сборную уже этим летом.

Добавим, что ранее Карло Анчелотти высказался о своем будущем в "Реале".